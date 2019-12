60 miljoen als compensatie voor gasboringen in Ternaard

Als het tot gaswinning komt bij Ternaard, dan kan de regio rekenen op een financiële compensatie van 60 miljoen euro. Dat geld zal in tien jaarlijkse termijnen van 6 miljoen beschikbaar komen. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maandag bekend gemaakt op een informatieavond in Ternaard. Dit bedrag is niet bedoel voor mogelijke schadevergoedingen, dat wordt apart geregeld. Mocht de winning eerder stoppen dan geldt dat ook voor het compensatiepakket.