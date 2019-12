Hulpverlener over reddingsactie in Coevorden: "Deze inzet vergeten we niet gauw"

Scholten vertelt hoe zo'n reddingsactie in elkaar steekt. "Als de pieper gaat en wij opgeroepen worden voor een explosie, dan doet dat wel even iets met je. Waar moet ik rekening mee houden? Dan ga je naar de kazerne van Drachten en dan rukken wij uit met vier wagens. Als wij rijden krijgen wij informatie over wat er dan aan de hand is en of er mogelijk nog mensen onder zitten."

"Onze teamleider gaat altijd vooruit, die maakt een eerste beeld van wat er aan de hand is. Hij praat ons bij en hij heeft al een idee waar het slachtoffer zich bevindt. Dan maken plan hoe wij dat aanpakken", geeft Scholten aan.

Anders dan gewone brandweer

Het hulpverleningsteam waar hij bij hoort is anders dan bijvoorbeeld de gewone brandweer. "Specialistische teams zijn beter om in dit soort omgevingen op te treden. Wij hebben ook speciaal materiaal, daar kunnen wij ons langer mee redden. Ik denk dat wij vaak maar een keer per jaar uitrijden. Dus deze inzet vergeten wij niet snel", zegt Scholten.

"Hier oefen je voor"

De toestand van het jongetje was eerst zorgelijk, maar zijn situatie is intussen verbeterd. Scholten is daar blij mee. "Het slachtoffertje had al even onder het puin gelegen, dus hij werd al kouder. Dit is wel een ding waar je voor aan het oefenen bent. Wij hopen de gewone brandweerposten zoveel als mogelijk te steunen. In Coevorden hebben wij in de kazerne de situatie nog even doorgesproken na de tijd. Daarna zijn we weer naar Drachten gegaan."