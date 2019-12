Drie inbraken rondom hoofdstad: Wirdum, Weidum en Leeuwarden

Er zijn tussen 7 en 9 december drie inbraken geweest in de gemeente Leeuwarden. Op zaterdag is er ingebroken in twee dorpen onder Leeuwarden: aan de Jacob Algrasingel in Wirdum en aan de Idzerdalaan in Weidum. In Wirdum is er goud meegenomen, in Weidum is alleen geprobeerd een raam te openen. Daarnaast is er in de nacht van zondag op maandag ingebroken bij een woning aan het Van Miereveltplantsoen in Leeuwarden.