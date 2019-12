Van Jubbega naar Zuid-Afrika: de rugbydroom van Tys

"Ik zal daar twee jaar rugby spelen op een high school. Dus wat ik hier op de havo doe, zal ik daar ook doen. Studeren én rugby dus", legt Tys Koopmans uit. "Het is altijd al mijn droom geweest om zo hoog mogelijk en het buitenland rugby te spelen. Het was de beste kans die er was, dus dan moet je die pakken."

Het spelen van rugby zal daar wel wat moeilijker worden, omdat de sport er veel groter is. "Het is er sowieso ook warmer, eigenlijk altijd boven de 20 graden. De jongens zijn er vaak ook groter en er zijn meer mensen die het spelen."

Ambitie

Toch heeft Tys wel ambitie. "Ik wil in het eerste team komen, dat is wel de bedoeling. Er zijn vijf teams. Maar van die competitie wordt je wel beter. Het betekent daar ook veel. Teamgenoten die alles voor je doen, het spel zelf, het is gewoon een heel mooie sport."