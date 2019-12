Paul van Erkelens: 'Boerenprotest bij Wetterskip is niet acceptabel'

De manier waarop de boeren vorige week actievoerden bij Wetterskip Fryslan in Leeuwarden is niet acceptabel, dat zegt afzwaaiend dijkgraaf Paul van Erkelens in It Polytbureau. Hij begrijpt de boosheid van de boeren over de voorgenomen tariefsverhoging wel, maar keurt de intimidatie met tractoren af. Wel geeft hij toe dat de afgelopen jaren een langzame tariefsverhoging beter was geweest. Van Erkelens wijst erop dat de boeren allemaal op de hoogte zijn gebracht dat de lasten omhoog zouden gaan.