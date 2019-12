Herbarium Frisicum op een bijzondere expeditie door Peru

Medewerkers van het Herbarium Frisicum hebben meerdere malen een bezoek gebracht aan de 'Herbario de la Universidad National Federico Villarreal.' Dat is een hele mond vol, maar dit is het herbarium van de universiteit in Lima. Twee medewerkers van het Friese herbarium zijn onlangs drie weken op expeditie geweest naar de Amazone.

De afgelopen dagen kregen zij ineens bezoek van de rector van de universiteit. Naast een gouden erespeld die ze al hadden ontvangen, werden de mensen uit Wolvega ook nog verrast met het ambassadeurschap.

Biodiversiteit

In het amazonegebied zijn veel nieuwe plantensoorten gevonden en verzameld. Ook is er onderzoek gedaan naar mossen. Het verzamelen en vastleggen van die planten in collecties is belangrijk voor het beschermen van het gebied en geeft een beeld van de plantenrijkdom. Er is een zeer grote biodiversiteit. Voor Karst Meijer was met name een tomatenboom erg bijzonder.