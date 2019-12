Grote dorpskerstboom in Haskerhorne knapt bij de grond af

"De boom was een behoorlijk eind groter dan dat hij nu is: 16,5 meter hoog," vertelt Anne Minnesma van de Feestcommissie. "Wij meenden dat we de boom goed hadden vastgezet. Toen ik die avond op bed ging dacht ik: het begint te waaien, we mogen er morgen nog wel wat spanbanden omheen gooien. Maar daar hebben we de kans niet voor gekregen, want rond half zeven belden ze me al uit bed: dat de boom over de weg lag."

Bij de grond af

De kerstboom was met ballen en al over de Jousterweg heen gevallen. "Het beton is uit de grond weggerukt en de boom is zo over een lantaarnpaal heen gevouwen, dus die is aan smots. Wij meenden dat de boom goed vast stond. We hebben een betonplaat gestort, daar zit een buit 1.20 meter de grond in met een brok beton eromheen. Maar de stam is onder bij de grond afgeknapt. Dan is het einde oefening, toen lag hij over de weg," zegt Minnesma.

Gelukkig gebeurde het toen het donker was. "Het was vroeg, dus er was geen verkeer en geen fietsers. Dus wat dat betreft is het goed gegaan," zegt Minnesma.