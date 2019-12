Korfbaltopper is 'Wedstrijd van de Week'

De Gorredijksters koesteren nog wel enige gevoelens van revanche tegenover de gasten uit Papendrecht. Want, zo weet sportverslaggever Freark Wijma, PKC is de ploeg die vorig jaar in de play-offs LDODK uitschakelde. LDODK is de verliezend finalist van het vorige seizoen."

LDODK hoopt dit seizoen ook dit seizoen de finale van de korfbal-league te behalen. De voortekenen zijn wat dat betreft prima, want zo goed als nu is de ploeg van coach Henk Jan Mulder niet eerder begonnen. Al is statistisch gezien PKC misschien wel de favoriete ploeg. "Want LDODK heeft al die jaren slechts één keer van hen gewonnen", zegt Wijma.

De wedstrijd tussen LDODK en PKC begint zaterdagavond om 20.00 uur. Zondag is bij Omrop Fryslân een lange reportage te zien van het duel.