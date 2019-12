Vijf miljoen voor restauratie boerderijen, wat gebeurt er?

Het geld gaat naar restauratieprojecten die afvallen of die te lang duren, vertelt Evert Kramer van de Boerderijenstichting Fryslân. Zijn club maakt deel uit van de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland.

Als je de vijf miljoen over alle oude boerderijen in Nederland verdeelt, is het maar een druppel op een gloeiende plaat, geeft Kramer toe. Maar het is een begin, zegt hij. Als voorbeeld van een besteding van het geld noemt hij de overstap van een boerderij op schone energie, wat een dure aangelegenheid is.

Opgeven kan op de website van de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Er is maximaal drie ton voor een boerderij beschikbaar. Volgens kramer is behoud van boerderijen belangrijk. Er zijn ook al restauratiefondsen voor kerken en ander religieus erfgoed en voor andere voor de omgeving zeldzame objecten. Dan kunnen boerderijen niet achterblijven.