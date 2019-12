Sportcast: "Het contract van Johnny Jansen moet verlengd worden"

Heerenveen was eigenlijk veel beter dan RKC Waalwijk, maar een kwartier voor tijd kwam RKC toch op gelijke hoogte. Roelof de Vries zag dat Heerenveen te veel kansen miste: "Ze hadden het in de eerste helft al af moeten maken." Arjen de Boer vond dat de spelers van Heerenveen in de aanval niet goed samenwerkten: "Ik heb mijn bedenkingen over de combinatie Ejuke - Odgaard. Ejuke gaat vaak voor zichzelf." Andor Faber is ook kritisch op de Nigeriaan: "Ejuke is een blind paard."

Door goals van Odgaard en Dreyer won Heerenveen toch nog. Ze staan nu op de vijfde plaats. Volgens Arjen de Boer is het een en al hosanna bij Heerenveen: "Het is heel knap dat Johnny Jansen er een echt team van heeft gemaakt." Roelof de Vries vindt daarom dat het contract van Jansen wel wat moet worden opgewaardeerd. Al onze analisten willen in ieder geval dat het contract van Jansen moet worden verlengd.