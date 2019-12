NS-campagne: wie is de eigenaar van knuffel Huub de Hond uit Leeuwarden?

"We hebben de naam zelf bedacht, we hopen dat we de echte naam nog kunnen achterhalen," zegt Anne van der Wel van de NS. Zij legt uit waarom de NS de knuffelactie houdt. "Eigenlijk is het om reizigers erop te attenderen om op hun eigendommen te denken als ze met de trein reizen of op het station zijn. Maar vooral als je dan wat kwijtraakt, wat je dan het beste kan doen." Dat is naar de de website van de NS gaan om de verloren spullen te melden. "Dan gaat een team van collega's hard aan de slag om het voorwerp weer bij je terug te brengen."

108.000 voorwerpen

Ieder jaar worden er veel spullen gevonden door de NS. "Het gaat om 108.000 voorwerpen dit jaar. De nummer 1 zijn pasjes, maar ook tassen, portemonnees, sleutels en jassen." Voor de actie is echter voor knuffels gekozen. "We hadden ook een andere categorie kunnen kiezen, maar niets is zo verdrietig als een kind die zijn of haar knuffel kwijt is."

Het is niet de eerste keer dat de actie op touw wordt gezet. "Vorig jaar zijn er 4 van de 5 knuffels teruggekomen, het jaar ervoor 3 van de 5. We hebben nog nooit gehad dat alle knuffels terug zijn gevonden, dus daar hoop ik stiekem op. We krijgen vaak hele lieve en leuke reacties van de eigenaren terug als ze horen dat de knuffel is gevonden," zegt Van der Wel.

Is 'Huub de Hond' nu van jou? Wat moet je dan doen? "Even reageren op de post op Facebook of Instagram, dan gaan we voor je in de slag. De knuffels zijn ook te zien op de schermen in de trein, we hebben gemist-posters opgehangen en je ziet het op social media. We proberen alles om de eigenaar te vinden."