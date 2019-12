De zon schijnt weer voor Piet Paulusma: hij wordt weerman bij Omroep MAX

Zoals bekend neemt SBS6 aan het einde van dit jaar afscheid van de populaire weerman. Sinds 23 jaar verzorgt Piet het weerbericht voor deze omroep. Zijn 'Oant moarn!' is op 30 december voor het laatst te horen.

Veranderingen

Piet is trots 'zijn transfer'. "We zijn eruit. Ik ga naar MAX. Tijd voor Max, vijf dagen in de week. Daar gaan we het weerbericht brengen zoals we het altijd brachten. Het wordt op enkele plaatsen nog wel iets aangepast, maar het heet nog steeds Piets Weer,"

Wat zijn dan die veranderingen? "Het is nu twee minuten in plaats van drie. Het is natuurlijk overdag. We komen in het programma Tijd voor MAX, en dus zijn de opnames meestal bij daglicht. Dan ben ik 's avonds weer wat vaker thuis. Het zal een verandering zijn, maar dat is niet erg. Online zetten we hetzelfde weerbericht neer als we nu doen, ook van locatie."