"Provincie zet windenergie op slot: kleinere vervangmolens onrendabel"

De omgevallen turbine bij Jorwert is van het type Lagerwey. Met een hoogte van 32 meter zijn dat de kleinere windmolens die in de jaren '90 populair waren. In het verleden stonden er ongeveer tweehonderd van in Fryslân. Daarvan zijn nu nog zestig over.

De eigenaar in Jorwert wilde zijn Lagerweyturbine graag vervangen. Van de provincie mogen windmolens alleen worden vervangen door turbines met dezelfde hoogte. Vanwege de lage stroomprijzen zijn die kleinere windmolens niet meer rendabel en kan het dus niet uit, zegt Klijnstra.

Oorzaak nog onbekend

Waarom de windmolen bij Jorwert omgevallen is, durft Klijnstra niet te zeggen. Blijkbaar is er te veel kracht op gekomen. De oorzaak ligt op technisch vlak en is niet zo eenvoudig te achterhalen, zegt hij. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Verplicht onderhoud

Alle windmolens moeten in onderhoud zijn bij een gecertificeerd bedrijf. Ze worden ook continu in de gaten gehouden en de gegevens worden bijgehouden in een logboek. Continu-onderhoud is verplicht, anders mag een windmolen niet draaien, zegt Klijnstra. Het is wel zo dat naarmate windmolens ouder worden, er ook meer kans is op breuk, aldus Klijnstra.