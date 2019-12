Nieuwe N381 krijgt als eerste provinciale weg 'circulaire' asfaltlaag

Het eindresultaat is zogenoemd stil asfalt, ZOAB, dat in het voorjaar van 2020 gebruikt wordt in de nieuwe weg van de N381. "Wij willen vanaf 2023 uitsluitend met gerecycled asfalt werken", vertelt directeur Johan ter Horst van Heijmans. "We zijn daarom blij met de kans om hier in Fryslân een pilot uit te voeren."

Uniek in Nederland

De N381 is volgend jaar de eerste provinciale weg van Nederland met - gedeeltelijk - circulair asfalt. Gedeputeerde Avine Fokkens is daar trots op en stapte daarom maandagochtend met veel plezier zelf op een nagelnieuwe freesmachine. De gedeputeerde kan het niet nalaten om op te merken dat de lange af- en aanvoerroute naar Amsterdam nog niet zo duurzaam is. "Ik snap dat ze dat nu nog zo doen in deze experimentele fase, maar in de toekomst zie ik liever dat ze dat dichter bij huis gaan doen."