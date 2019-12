Lerarentekort zet scholen met de rug tegen de muur

Begin oktober stuurde de basisschool in Oudega al een klas naar huis omdat de leraar ziek was. Meester Hans Visser: "Dat is heel vervelend en zorgt voor onrust en ruis op school. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor docenten en ouders. Dan is het een kwestie van: met z'n allen de schouders er onder. We hebben tot nu toe altijd gezorgd dat de kinderen zo veel mogelijk worden opgevangen."

Noodprotocol

In het geval er echt geen vervanger kan worden gevonden, heeft De Diamant een noodprotocol ontwikkeld. Visser: "We hebben een stappenplan. De eerste dag wanneer er geen leraar is, willen we de kinderen zo veel mogelijk opvangen. maar dan hebben we wel direct contact met de ouders om alvast opvang te regelen voor de volgende dag."