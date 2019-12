Leeuwarden staat komend jaar in vuur en vlam

Compagnie Carabosse is al eens eerder in Leeuwarden geweest, namelijk in de zomer van 2006 tijdens het evenement 'Friesland Vaart' en in de winter van 2009. De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk om zulke evenementen naar Leeuwarden te blijven halen. "We hebben vorig jaar gezien wat kunst en cultuur met een stad doen. Voor de betrokkenheid van de inwoners, maar ook bestedingen in de stad", aldus wethouder van cultuur Sjoerd Feitsma.