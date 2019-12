Problemen door het lerarentekort? Laat het ons weten

Wij willen iedereen die de gevolgen van het lerarentekort ervaart, vragen daar melding van te maken via dit meldpunt. Vul daarop in of de klas naar huis gestuurd is, of er een vervangende leerkracht voor de klas staat (al dan niet met bevoegdheid) en of de leerlingen verdeeld worden over andere klassen.

Op deze manier hoopt Omrop Fryslân het probleem beter in kaart te kunnen brengen. "We hopen te kunnen zien in welke regio's in Nederland de meeste pijn zit", legt Eva Meesterberends, datajournalist bij de Omrop uit. "Amsterdam is natuurlijk een extreem voorbeeld, met die 16 scholen die deze week de deuren sluiten om een statement te maken. Maar de vraag van de regionale omroepen is waar het nog meer voorkomt en wat het verhaal daarachter dan is."