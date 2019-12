'Uit onze handen uw tanden' derde bij verkiezing voor slechtste slogan

Op de tweede plaats belandde het UWV met de slogan 'Werken met zinhoud'. De verkiezing werd voor de achtste keer georganiseerd. De winnaar kreeg 24% van de stemmen. Het Friese bedrijf kreeg slechts 11% van de stemmen. Er werd in totaal 7055 keer gestemd.

Volgens initiatiefneemster Tefke van Dijk is het kiezen van de 'slechtste slogan' niet bedoeld om te laten zien wat goed of fout is. "We willen mensen laten inzien hoe gevarieerd je met taal kunt omgaan en hoe dicht een goede en een foute leus bij elkaar liggen."