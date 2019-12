'De Derde Helft' moet ouderen in beweging krijgen

De Derde Helft is een landelijk initiatief. Leeuwarden is één van de acht steden, die is uitgekozen om dit initiatief te starten. Maandagmiddag heeft sportclub Leeuwarder Zwaluwen de primeur. "Ons doel is om sportpark Nijlân meer beweging te krijgen", legt Van der Molen uit. "'s Avonds en in het weekend gebeurt er heel veel in de kantine en op het veld, maar overdag niet. Daar willen we aan werken. De ruimte en faciliteiten zijn er, dus daar gaan we mee aan de slag."

Walking-sportvarianten

Daarbij ligt de focus op de ouderen. "We willen zo veel mogelijk bewegingsactiviteiten voor ouderen organiseren. Zo bieden we nu al walking football aan en iedere vrijdag houden we een beweeguur voor senioren. Maar er kan nog veel meer bij." Zo denkt de stichting aan walking tennis, walking korfbal en walking basketbal.

Er valt weer wat te kiezen

Het gaat echter niet alleen om sport, benadrukt Van der Molen. "In De Derde Helft ligt de nadruk op de verbinding met elkaar. Je moet het zien als soort buurthuis in de sportkantine. Je kunt er allerlei spelletjes doen. Het moet een plek zijn waar mensen naartoe komen voor een drankje, een spelletje en een praatje. En je kunt iets ondernemen. Ouderen moeten kunnen kiezen uit een sport, net als jij en ik."