Bijzondere herdenking in Blokhuispoort: 75 jaar na De Overval

"Blijven zitten en niets doen of aanpakken"

Zondagavond werd in de Blokhuispoort de actie, en alle betrokkenen, herdacht. Jan Pieter Visser vertelde het verhaal van de overval. Zijn vader, Jelle Visser, was een van de vijf overvallers die als eerste de gevangenis binnendrongen. Later volgden nog 21 anderen.

"De vijf mannen, waaronder mijn vader, verkleedden zich en deden alsof ze twee politiemannen en drie zwarthandelaren waren, om zo de gevangenis binnen te komen", zei Visser. Hij vindt de 26 overvallers stuk voor stuk helden. "Mensen hadden toen een keuze: blijven zitten en niets doen of aanpakken. Deze vijf mannen kozen voor het laatste."