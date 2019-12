Verzetsstrijders die meededen aan De Overval hebben daar heel veel last van gehad

Het grootste deel van hen was actief in het verzet en beleefde daardoor traumatische zaken, zoals liquidaties. Een van hen was Ernst Hendrikus Rob, politieagent van beroep. Zijn dochter Truus vertelde in radioprogramma Buro de Vries het verhaal van haar ouders.

In de oorlog stond Truus haar moeder er vaak alleen voor. Ze moest onderduiken in Fryslân, omdat ze zelf onderduikers in huis had. Haar man Ernst werd opgepakt in de oorlog, maar ontsnapte uit het kamp. Hij sloot zich daarna aan bij het verzet in Fryslân.