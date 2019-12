Marrit wint met 3-0 van zusje Hester: "Voor pake en beppe heel bijzonder"

Na de winst staat Ladies in Black Aachen nu op de vierde plaats in de Bundesliga. Volgens Marrit de plaats waar de ploeg ook ongeveer moet staan. "Afgelopen jaren hebben we ook rond deze plek gestaan. Of we hoger kunnen weet ik niet, maar zoals het nu gaat ben ik heel tevreden."

Voor zusje Hester is het een ander verhaal. Sühl staat onderaan in de competitie. "We staan er niet heel goed voor, dat is superjammer. We moeten vanaf nu echt stappen vooruit gaan maken."