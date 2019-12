Friese talenten zwemmen veel medailles bij elkaar

Voor Van der Leest, die in de buurt van Londen woont, was het een prachtig weekend. Van der Leest is lid van de Franeker en Harlingen zwemvereniging FZC'54/De Vikings en won vier keer goud. Dit deed hij op de 100 meter rugslag, 50 meter vrije slag, de 200 meter vlinderslag en de 200 meter rugslag. Op de 50 meter rugslag werd hij tweede en op de 100 en 200 meter vrije slag pakte hij brons.