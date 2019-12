UNIS Flyers te sterk voor Mechelen Golden Sharks

Winst in Inter Region Cup

Vrijdagavond speelden de UNIS Flyers in de Inter Region Cup tegen Lippe Hockey Hamm. Na twee periodes was het de ploeg uit Heerenveen die een voorsprong van 2-0 pakte. In de derde periode waren het de Duitsers die sterk terugkwamen met een 3-3 tussenstand als gevolg.

Uiteindelijk wonnen de Flyers door een goal in overtime van Trevor Petersen.