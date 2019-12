Johnny Jansen blij met winst: "We hebben er spijkerhard voor gewerkt"

Volgens Johnny Jansen mag het eigenlijk niet zo spannend worden als dat het deed. "Wij zijn een club die het publiek vermaakt, en dat doen we uit én thuis", lacht Jansen. "We komen in een situatie waarin we onder druk komen te staan, en dan moeten we juist meer voetballen. Daar baal ik wel een beetje van, want we hadden gewoon de wedstrijd uit kunnen spelen."

Heerenveen begon sterk aan het duel, maar slaagde er niet in om de 2-0 te maken. "Je start heel goed, maar dan ebt het weg. De tweede helft vond ik ons minder sterk, en dat ontstaat misschien wel doordat er een beetje angst in de ploeg kruipt. Deze overwinning is top, want we hebben er spijkerhard voor gewerkt."

Kongolo denkt dat hij nog beter kan

Rodney Kongolo scoorde de 1-0 en zag dat Heerenveen in het begin van de wedstrijd veel kansen kreeg. "We moeten onze kansen pakken. Uiteindelijk komen zij terug en moeten wij nog gas geven om de winnende goal te maken." Kongolo is blij met zijn spel, maar denk dat hij nog beter kan. "Ik heb vaak balverlies geleden. Het moet nog beter in balbezit ook, maar het gaat redelijk."