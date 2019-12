Vrouwen van VC Sneek pakken winst tegen Peelpush

De volleybalsters uit Sneek hadden in het begin van de wedstrijd het beste van het spel. De eerste set was weliswaar spannend, maar ging wel naar Sneek (25-22). In de tweede set pakte Sneek goed door en was het verschil groter in het voordeel van de Sneker vrouwen (25-18). Er leek niet veel aan de hand, maar dat was buiten de thuisploeg gerekend.

Peelpush komt terug

In de derde set pakte Peelpush een kleine voorsprong en, hoewel de Snekers het probeerden, ging de set naar de vrouwen uit Limburg (25-23). De vierde set ging lang gelijk op, maar uiteindelijk waren het de Sneker vrouwen die op tijd het verschil maakten.