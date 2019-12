LDODK wint ook vijfde duel in Korfbal Leauge tegen landskampioen Fortuna

In april van dit jaar pakte Fortuna verrassend de Nederlandse titel door favoriet PKC in de finale met 21-19 te verslaan. Zondag was Fortuna in het duel tegen LDODK scherper in het begin. De thuisploeg pakte een kleine voorsprong (7-4). Daan Preuninger was daarbij de grote man met een paar doelpunten.

LDODK ging in de achtervolging en mede door doelpunten van Marjolijn Kroon en Erwin Zwart stond het even later gelijk (10-10). De Gorredijksters zetten door en stonden zelfs op voorsprong bij de rust.