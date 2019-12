Zwaarbevochten overwinning voor Heerenveen tegen RKC

Ook in de tweede helft was Heerenveen de betere partij. Met name Ejuke was actief op zoek naar de 2-0, maar hij miste een paar keer de scherpte voor de goal. Jens Odgaard probeerde het, maar keeper Vaessen van RKC pakte ook zijn inzet. Diezelfde Vassen had nog een paar keer een goede redding in huis, zodat de spanning in de wedstrijd bleef.

Heerenveen kreeg het dus niet voor elkaar om de voorsprong te verdubbelen, en daar kon RKC van profiteren. Stijn Spierings kon, met een wereldgoal van afstand, de gelijkmaker binnen schieten voor de thuisploeg. RKC had daarna in de gaten dat er misschien nog meer te halen was. Maatsen haalde uit en raakte de lat boven keeper Warner Hahn.

Odgaard en Dreyer brengen Heerenveen de winst

Het leek erop dat RKC de controle over de wedstrijd overnam, maar dat was buiten Jens Odgaard gerekend. Hij stond net geen buitenspel toen hij de bal kreeg van invaller Dreyer, omspeelde keeper Vaessen en zette Heerenveen weer op voorsprong.

In de slotfase besliste Anders Dreyer de wedstrijd door er 3-1 van te maken. Door de overwinning komt SC Heerenveen nu op 27 punten uit 16 duels in de eredivisie.