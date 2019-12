Zilver voor Oranje vrouwen op ploegenachtervolging, mannen stellen teleur

De Nederlandse vrouwen, met Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Melissa Wijfje, moesten Canada met 0,1 seconden voor laten gaan. Het brons was voor Rusland. De Canadese vrouwen waren in topvorm in Kazachstan. Ivanie Blondin won de 5000 en de 1500 meter en nu dus ook de ploegenachtervolging.

Tjerk de Boer maakt zijn debuut

Bij de mannen mocht Tjerk de Boer uitkomen voor Nederland, samen met Patrick Roest en Chris Huizinga. De formatie startte aardig, maar zakte daarna weg. Oranje werd uiteindelijk zesde, mede doordat Patrick Roest moest inhouden om de andere twee te helpen.

Italië was de sterkste bij de mannen, voor Canada en Ruslan.