Zilver voor Ireen Wüst op 1500 meter in Kazachstan, Fries randje aan goud

Na twee wereldbekeroverwinningen op rij op de 1500 meter moest Ireen Wüst zondag in Kazachstan genoegen nemen met zilver. De schaatskampioen eindigde in Nur-Sultan op haar favoriete afstand in een tijd van 1.55.88. Dat was niet snel genoeg om Ivanie Blondin uit Canada van het goud af te houden.