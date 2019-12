"Zwemelfstedentocht met BN'ers confronterend voor mensen met beperking"

Met haar stichting SandyMoveS organiseert Krijnen in september volgend jaar een elfstedentocht speciaal voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Voor deze mensen is Van der Weijdens nieuwe opzet met zwemmende bekende Nederlanders confronterend, zegt Krijnen.

De Onbeperkte Elfstedentocht zal van 23 tot en met 27 september 2020 gehouden worden. Stichting SandyMoveS heeft zelf ook geprobeerd om in contact te komen met bekende Nederlanders, maar dat lukte niet. Sandy Krijnen: "Kon ik maar goed zingen, acteren of presenteren. Kon ik maar bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel aan hem vragen of hij mee wil doen met mijn evenement."

Het frustreert Krijnen dat het steeds dezelfde gezichten op televisie zijn die veel voor elkaar krijgen omdat ze een groot publiek kunnen bespelen.

De droom

Het is Krijnens droom dat er in september veel deelnemers meedoen aan de Onbeperkte Elfstedentocht. Krijnen zet zich met haar stichting in voor mensen met een chronische aandoening of beperking, omdat ze vaak niet mee kunnen doen. Zelf heeft ze sinds 2009 de diagnose MS. Toen haar man met de Fietselfstedentocht meedeed, zat ze in haar rolstoel aan de kant.

Dat was het moment dat ze inspiratie kreeg. "Ik dacht dit moet anders. Ik ga op zoek naar mogelijkheden, ik ga onderzoeken op welke manier ik de regie kan nemen over mijn eigen ziek-zijn, gezondheid en herstel." Dit heeft geholpen, want ze kan weer lopen en fietsen.

Niet tegen Maarten

Dat Maarten van der Weijden zoveel aandacht en applaus krijgt bij zijn tochten en veel geld op heeft gehaald voor het kankerfonds, vindt Sandy een goede zaak. Ze is dan ook niet tegen hem. "Hij is een groot sportman die zich met heel zijn hart en ziel inzet voor een goed doel! Deze man verdient veel respect." Maar dat BN'ers de tocht nu gaan zwemmen, dat steekt.

BN'ers krijgen altijd applaus

Krijnen: "Het is een heel mooi initiatief en ontzettend lief dat deze mensen voor het goede doel het water in willen duiken, maar mensen met een chronische aandoening staan aan de kant en kijken toe hoe succesvolle mensen iets goeds doen. Het is confronterend dat mensen die al zo vaak applaus krijgen, deze keer weer in de schijnwerpers zullen staan." Mensen met een beperking staan al te vaak aan de zijlijn en worden steeds afhankelijker, vindt Krijnen.