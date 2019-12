Boekekast #11: Heech Tymo, sjoch omheech van Koos Tiemersma

De Boekekast is een podcast met Friese verhalen en fragmenten uit Friese boeken. Boekekast is een initiatief van Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân. Zestien weken lang wordt er iedere zondag een nieuw verhaal of boekfragment gepubliceerd. Boekekast is te beluisteren op de website van Omrop Fryslân, in de podcastapp en op Spotify. Kijk voor meer informatie over Boekekast op omropfryslan.nl/boekekast.