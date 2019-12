Bart de Vries indrukwekkend naar overwinning in Alkmaar

Marathonschaatser Bart de Vries uit Heerenveen heeft op een indrukwekkende manier de zesde wedstrijd in de KPN Marathon Cup gewonnen. In Alkmaar pakte hij twee rondes voorsprong op een grote groep, en dat was genoeg voor de winst. Bij de vrouwen was er een derde plaats voor Manon Kamminga, terwijl Daphne Alderts de sterkste was bij de beloften.