Basketballers Aris verliezen in en tegen Den Bosch

In het eerste kwart duurde het even voordat de score geopend werd, maar door een paar driepunters van Den Bosch stond Aris al snel op een 10-2 achterstand. Aris kwam wel beter in de wedstrijd en het eerste kwart eindigde met een stand van 22-16.

Opleving Aris komt te laat

Daarna lukte het de Leeuwarders niet om de wedstrijd spannend te maken. Bij rust stond Den Bosch met 15 punten voor: 43-28. Die voorsprong voor Den Bosch werd alleen maar groter en het stond na driekwart wedstrijd 70-45. Een opleving van Aris in het laatste kwart was niet genoeg om de spanning terug te brengen en de eindstand werd uiteindelijk 82-71.

Door het verlies blijft Aris op vier punten staan. Daarmee staan de Leeuwarders op de voorlaatste plaats in de competitie. Dat is nog wel genoeg voor een plekje in de play-offs.