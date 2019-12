UPDATE: Jongetje in Coevorden onder puin vandaan gehaald

Onder het puin van het pand lag nog een jongetje van vijf jaar oud. Een speciaal team van brandweer Noord, dat onder andere bestaat uit verschillende Friese korpsen, heeft hem daar onder vandaan gekregen. Het gaat dan om een zogenoemde Specialistisch Technisch Hulpverleningsteam, dat uitrukt vanuit Drachten. Dat lukte om tien over acht in de avond. Het jongetje is volgens de Veiligheidsregio 'in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht'.

Eerder werd de vader van het jongetje gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is de eigenaar van de grillroom. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.