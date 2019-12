Verkoop halve seizoenskaarten Cambuur in de lift: "Vier keer zoveel als vorig jaar"

Volgens directeur Ard de Graaf zijn dat er vier keer zoveel als afgelopen jaar. "Op dit moment hebben wij 5800 seizoenkaarten verkocht, waarvan er dus 400 halve seizoenkaarten zijn. Ik denk dat we de 6000 wel gaan halen en dat is voor de club natuurlijk fantastisch."

Volgens De Graaf is de koppositie van de Leeuwarders in de eerste divisie niet los te zien van de belangstelling voor kaarten: "Het mooiste als clubbestuurder is dat je supporters vermaakt worden en dat iedereen erbij wil zijn. De grootste winst die we behaald hebben is dat we het chagrijn van vorig jaar weggespoeld hebben. Dat is een groot compliment waard voor iedereen die erbij betrokken is."

Bekerwedstrijd tegen Feyenoord

Voor Cambuur staat er op 19 december ook nog een bekerwedstrijd tegen het grote Feyenoord op het programma. "Vanochtend waren er nog 6 kaartjes beschikbaar, dus dat uitverkochte stadion gaan we halen. Daardoor is het een financieel zeer interessant duel, omdat we de volledige opbrengst mogen houden. En alles wat we voor de club binnen kunnen halen dit seizoen is goed natuurlijk."