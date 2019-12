Jan-Piet Bosma volgend seizoen hoofdtrainer bij Harkemase Boys

De Harkieten maakten een week geleden bekend dat het contract van Hans de Jong, die nu trainer is, niet verlengd wordt. Harkemase Boys en Bosma hebben al vaker contact gehad, zegt de nieuwe trainer. "We hadden ook wel eens gesproken over een eventueel trainerschap, maar dat was er nog niet van gekomen. Ik heb het wel altijd graag gewild en nu komt het van beide kanten goed uit."

Grootgebracht in Harlingen

Bosma is geboren in Bakhuizen, grootgebracht in Harlingen, maar woont intussen al ruim dertig jaar in Assen. Daar werkt hij voor de sportopleiding van de Koninklijke Landmacht. Hij is in de jaren 90 als trainer ook begonnen in Assen, bij Achilles 1894. Daarna was Bosma onder andere nog actief bij HZVV, CVVB en Noorderschut. Momenteel is hij bezig aan zijn vijfde en laatste seizoen bij HHC Hardenberg. "In principe zou ik bij HHC blijven, maar toen kwam Harkemase Boys om de hoek", zegt hij.

Met Harkemase Boys heeft Bosma als doel om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Op dit moment staan de Harkieten op de derde plaats in de derde divisie. "Het belangrijkste is volgend seizoen om het huidige niveau proberen te handhaven en spelers te behouden voor de club."

'Werkwijze spreekt aan'

Fons van der Veen van de technische commissie bij Harkemase Boys is verheugd met de nieuwe trainer: "Iedereen met wie we praten is enthousiast over Jan-Piet. Hij is duidelijk en zijn werkwijze spreekt aan bij spelers. Bovendien kent hij het amateurvoetbal goed, dus we zullen ook gebruik maken van zijn netwerk."