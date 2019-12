Bergsma komt man met de hamer tegen op 10.000 meter

Bergsma reed in het begin van de 10.000 meter op grote afstand van Roest. Met nog acht rondjes te gaan zette Bergsma de aanval in. Daardoor leek de Fries nog kans te maken op de overwinning. Maar met twee rondjes te gaan stortte hij volledig in. Zijn laatste ronde ging in 36.3. Door de ineenstorting eindigde Bergsma vijfde in een tijd van 13.11.02. Patrick Roest won de afstand met 12.59.44.

Marwin Talsma werd negende in de B-groep van de 10.000 meter met een tijd van 13.20.35.

Michelle de Jong achterin op 500 meter

Op de 500 meter bij de vrouwen deed Michelle de Jong niet mee om de prijzen. De schaatsster eindigde met een tijd van 38.86 op de 19e plaats.