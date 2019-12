Slechte dag voor hoogste Friese amateurclubs in het zaterdagvoetbal

De hoogste Friese clubs in het amateurvoetbal hadden zaterdag een slechte dag. Zo ging Harkemase Boys in de derde divisie thuis met 1-2 onderuit tegen Barendrecht. ONS Sneek was in de uitwedstrijd tegen DOVO kansloos en verloor met 5-0. In de hoofdklasse was er een verlies voor VV Buitenpost, dat met een nederlaag van 3-0 in en tegen Genemuiden terug naar Fryslân kwam.