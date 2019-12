Handhaving grijpt in bij wild-west in parkeergarage Leeuwarden

Handhaving was afgekomen op een melding van rookontwikkeling in de parkeergarage aan de Lange Marktstraat in Leeuwarden. Ter plekke zagen collega's dat het erg uit de hand liep bij de garage. De verdachten probeerden weg te komen, maar de garage was door de mensen van handhaving al dichtgezet.

Meerdere personen hebben een proces-verbaal van 380 euro gekregen voor het veroorzaken van overlast met een motorisch vervoermiddel. Ook werd er een persoon aangehouden, omdat die het nodig vond mensen van de handhaving uit te schelden met ziektes.