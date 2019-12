HEA! Maartje timmert er op los

Iedere dag gaat ze met een grote glimlach naar het werk en komt ze met net zo'n grote lach ook weer thuis. Het duurde even voordat timmervrouw Maartje Kruithof (34) uit Grou haar ware passie ontdekte. Maar sinds ze in de houtskeletbouw in Drogeham zit, is het werken voor haar iedere dag weer een feest. Maartje is nu de eerste vrouw met het diploma houtskeletbouw.