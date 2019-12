Ruim 200 tips binnengekomen na oproepen over onderduikertjes

De tips komen van over de hele wereld, onder meer over drie 'kinderen' van toen die nog niet bekend waren. Die lijst telt nu zo'n twintig namen.

Twee oproepen van vorige week zaterdag hebben reacties opgeleverd. Roel Falkena zocht Donald Herpen. Die zat ondergedoken bij de familie Hospes in Sneek. De familie Hospes heeft altijd contact gehouden met Donald. Donald en zijn vrouw zijn inmiddels overleden in Nederland.

Mevrouw Van Peet zocht Jetty Krant, die zat ondergedoken bij haar familie in Heeg. De broers van Jetty, Samuel en Emanuel, zaten ook ondergedoken in Fryslân, bij de familie De Graaf in Balk en de familie Bokma in Harich. Ze zijn alle drie, net als oudste zus Esther en haar man, na de oorlog geëmigreerd naar de VS.

Jantsje Stienstra-Schukken heeft nog geen reactie gekregen op haar oproep wat er gekomen is van Jopie Mons, die bij hen thuis in Tjerkwerd ondergedoken zat. Jopie verdween uit beeld toen het hele gezin Schukken zelf moest onderduiken.

Nieuwe oproepen

Er zijn ook nieuwe oproepen binnengekomen. Ypie Haitsma-Bakker zoekt Roelof (Ralf) Sanders, die ondergedoken zat bij het gezin Feenstra in de Makkumer polder. Ralf moest weer weg toen hij zich versprak in het bijzijn van bezoek.

Mevrouw Verkooijen zoekt Herman Gerards, die ondergedoken zat bij de familie Verkooijen in Sneek.

We zijn benieuwd of iemand weet hoe de gezochte kinderen in Fryslân zijn beland, of ze misschien via de smokkelroute over het IJsselmeer zijn gekomen.