ELP komt met voorstel tegen verkoop vliegveld Drachten aan ondernemers

De partij ziet nog mogelijkheden voor de gemeente zelf en wil kijken of er een zonnepark kan komen op de grond rond de start- en landingsbaan. Bovendien zijn de ondernemers niet concreet genoeg om kavels af te nemen en hun bedrijf daar te vestigen, zegt Yntze de Vries van de ELP. "Wij vinden het absoluut niet wenselijk dat het wordt verkocht, dan lijkt het ons in ieder geval beter om met een tegenvoorstel te komen. Anders komen we nooit verder."

In Smallingerland wordt al jaren gepraat over de toekomst van het vliegveld. De ELP vreest dat de gemeente de regie en grip over de grond kwijtraakt door verkoop. Ook zou een zonnepark een goede manier zijn om aan de regionale energiestrategie te voldoen. Vliegclub Fryslân zou op deze wijze ook op het vliegveld actief kunnen blijven, zegt De Vries.

De partij komt met een nieuwe amendement over vliegveld Drachten en zal dat indienen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. De groep ondernemers die het vliegveld in zijn geheel wil opkopen, heeft nog niet gereageerd.