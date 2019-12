Stem hier: Wat is jouw sportmoment van 2019?

Sven Kramer

Schrijf Sven Kramer nooit af. Kramer pakte in januari in Collalbo voor de tiende keer in zijn carrière de Europese allroundtitel. In het eindklassement bleef Kramer de Nederlanders Patrick Roest en Douwe de Vries voor. Na 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2017 was Kramer dus ook in 2019 de beste.