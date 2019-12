De tweede kans voor de Fuerza Bruta-première: spektakel zet tot denken

Organisator Claudia Woolgar is blij. "Ik ben zo blij. Gister was niet makkelijk maar vanavond zijn we los gegaan. En de reactie van de mensen in de tent was echt prachtig. Dus ik ben zo blij!" De voorstellingen vanavond waren bijna vol. In totaal zijn vier van de 20 voorstelling uitverkocht. Voor de andere shows zijn nog kaarten beschikbaar.

Woolgar realiseert haar dat de kaartjes niet goedkoop zijn. Zo'n grote act die in feite alleen in wereldsteden te zien is en de hele organisatie eromheen zorgen nou eenmaal voor hogere kosten. Maar zo is Fryslân wel een bijzondere show rijker en hoef je niet speciaal naar New York, Moskou of Tokio om Fuerza Bruta te zien.