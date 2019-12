Cambuur wint gemakkelijk van hekkensluiter Dordrecht

Cambuur moest zonder Calvin Mac-Intosh aan de wedstrijd beginnen. De verdediger trainde een dag eerder uit voorzorg niet mee en vrijdag bleek dat hij toch niet kon spelen. Hij werd vervangen door Kellian van der Kaap.

Met Van der Kaap in de basis begon koploper Cambuur aanvallend tegen de hekkensluiter en kreeg het ook al snel een aantal kansen. Zo kon Issa Kallon uithalen en ook Robert Mühren deed een poging, maar beiden werden door Dordrecht-keeper Petar Stoskovic tegengehouden. Een paar minuten later schoot Robin Maulun wel raak nadat een schot van Jacobs via een verdediger het veld weer in kwam.

Snel gelijk

Amper een minuut later was het al weer gelijk. David Sambissa tikte Anass Achahbar aan in het eigen strafschopgebied, genoeg reden voor de scheidsrechter om een penalty te geven. Pedro Marques verzilverde het buitenkansje en zette de teams zo weer op gelijk e hoogte

Cambuur had de voorsprong daarna al snel weer te pakken. Mees Hoedemakers ging op avontuur naar voren, speelde zijn man uit en schoot de bal van buiten de zestien binnen. Even later werd het 1-3 toen Kellian van der Kaap een hoekschop binnen werkte. Het was zijn eerste doelpunt in het professionele voetbal.

Op rozen

Net voor rust breidde Cambuur de score nog eens uit door ook de 1-4 te maken. Op aangeven van Jamie Jacobs schoof de bal onder Stoskovic door.