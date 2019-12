Grutto verkozen tot 'Vogel van het Jaar'

De nationale vogel, de grutto, is ook verkozen tot Vogel van het Jaar. Dat werd vrijdagavond bekend in De Wereld Draait Door. Het televisieprogramma heeft samen met Vroege Vogels en de Vogelbescherming de verkiezing opgepakt, naar voorbeeld van de verkiezing in Nieuw-Zeeland en Australië. De Friese Milieu Federatie, de Bond van Friese Vogelwachten, Kening fan 'e Greide en It Fryske Gea hebben zich ervoor ingezet om de grutto op 1 te krijgen.