Financiële impuls voor de oevers van de Friese IJsselmeerkust

Natuurorganisaties zijn blij met het geld dat het Rijk in natuurprojecten rond het IJsselmeergebied steekt. Het gaat om 110 miljoen euro voor projecten van de PAGW, de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Er is tot 2032 in totaal 248 miljoen euro beschikbaar. Doel is om de ecologie van de grote wateren te verbeteren en een toekomstbestendig waternetwerk te maken. In het IJsselmeergebied worden vijf projecten opgestart, waar ook de Friese IJsselmeerkust bij hoort.