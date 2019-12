Ejuke en Kongolo weer fit voor wedstrijd tegen RKC

Dat betekent dat trainer Johnny Jansen weer de beschikking heeft over een volledig fitte selectie. Doan Van Hau is er niet bij, omdat hij meedoet aan de Zuid-Oost Azië Games met Vietnam onder de 22. Omdat Ejuke weer fit is, neemt Jordy Bruijn weer plaats op de bank. Op het middenveld heeft Jansen de luxe om te kiezen. Neemt Alen Halilovic weer plaats op de bank? "We kiezen weer voor Kongolo. De balans op het middenveld is daardoor beter. Met Alen heb je een jongen die echt goed kan voetballen, maar in balverlies ben je kwetsbaarder."

'Niet: die pakken we wel even'

RKC Waalwijk promoveerde vorig jaar verrassend naar de Eredivisie en staat op dit moment één-na-laatste. Toch speelt de ploeg van trainer Fred Grim aardig voetbal en wonnen ze vorige week knap in Utrecht. "Van onderschatting is geen sprake. Omdat wij ook wel zien dat het een hele aardige ploeg is, maar ook omdat ik niet geloof dat dat in onze ploeg zit. We hebben niet de luxe om een wedstrijd in te gaan en te denken: Die pakken we wel even."

Joey Veerman over het middenveld en over Volendam.