Onderneemster Baukje de Vries krijgt 'Leeuwarder Leeuwtje'

Baukje de Vries werd in 2012 al Ridder in de Orde van Oranje Nassau, die koninklijke onderscheiding kreeg ze voor haar vrijwilligerswerk op veel terreinen. Ook na die tijd heeft zij zich ingezet, onder meer voor Leeuwarder Ondernemer Fonds, winkeliersvereniging Oosterstraat, Koninklijke Horeca Nederland, Stichting LWDSMAAK2015, Platform Jeugd & Alcohol, Ljouwert Culinair en de Wopke Eekhoff-stichting. Zij is eigenaar van het café Paddy O'Ryan.